Според високопоставен американски служител, израелският премиер Бенямин Нетаняху е поискал от президента на САЩ Доналд Тръмп да отложи плановете за военна атака срещу Иран. Той е говорил пред „ Ню Йорк Таймс“, съобщава военното издание Military Watch.

Това следва избухването на широко разпространени протести, безредици и паравоенни атаки в Иран, за които се твърди, че са довели до смъртта на близо 200 служители на реда, което се е възприело като оптимална възможност за ескалация на напрежението между противниците на страната.

Успешното заглушаване от страна на Иран на американската мрежа Starlink, която осигуряваше командване и контрол на подкрепяни от Запада паравоенни групировки, използвайки близо 40 000 терминала, е било основен фактор, позволил на протестите и безредиците да затихнат, като същевременно е нарушил командването и контрола на враждебните паравоенни групировки. Тъй като страната е останала стабилна, рисковете от ответни мерки срещу евентуална атака вероятно са се сметнали за твърде големи, като Израел остава основна цел.

На 13 юни Израел и Съединените щати започнаха дванадесетдневна атака срещу Иран, насочена към ръководството , гражданската инфраструктура, военните и ядрените цели, и подкрепена от Турция и няколко европейски държави.

Сериозността на щетите от ответните балистични ракетни атаки на Иран и бързо намаляващата способност на израелската и американската противоракетна отбрана да ги прихващат бяха основни фактори, накарали Израел и неговите западни поддръжници да приемат прекратяване на огъня на 24 юни. Оттогава Иран положи значителни усилия за по-нататъшно укрепване на противоракетния си възпиращ ефект, като ирански служители информираха директора на иранския проект в Международната кризисна група Али Ваез, че „ракетните фабрики работят 24 часа в денонощието“. Ваез отбеляза относно иранските планове за започване на бомбардировки срещу Израел с порядъци по-голяма интензивност, ако бъдат атакувани: „те се надяват да изстрелят 2000 ракети наведнъж, за да смажат израелската отбрана, а не 500 за 12 дни“, както направиха през юни.

Коментирайки допълнително натрупването на ракети от Иран, Vaez съобщи: „Израел смята, че работата е недовършена и не вижда причина да не възобнови конфликта, така че Иран удвоява подготовката си за следващия кръг.“ Иранският външен министър Абас Арагчи отбеляза подобно: „Нашата ракетна мощ днес далеч надминава тази от 12-дневната война. Врагът в неотдавнашната 12-дневна война не успя да постигне всичките си цели и беше победен.“ Министърът на отбраната, бригаден генерал Азиз Насирзаде, отбеляза подобно: „Отбранителното производство на Иран се е подобрило както по количество, така и по качество в сравнение с времето преди 12-дневната война, наложена от Израел през юни.“

Щетите от предишните удари на Иран през юни бяха почти единодушно оценени като огромни и безпрецедентни в израелската история. Коментирайки мащаба на ракетните атаки, президентът Тръмп отбеляза : „Особено през последните няколко дни Израел беше ударен наистина силно. Тези балистични ракети, момчета, те разрушиха много сгради.“

Високата вероятност Израел да бъде обект на атаки с много по-голяма интензивност, отколкото през юни, вероятно е била основен фактор, накарал израелския премиер да посъветва за предпазливост срещу нападения срещу Иран. Няколко израелски източника потвърдиха, че наред с държавите от Западния блок, израелските разузнавателни служби играят централна роля в организирането и надзора както на бунтове, така и на паравоенни операции в Иран, с намерението да дестабилизират държавата и да свалят Съвета на гвардейците и Корпуса на гвардейците на ислямската революция, които са в основата на нейната властова структура. Въпреки че заглушаването на Starlink се разглежда като повратна точка, се очаква Иран със закъснение да предприеме стъпки за значително укрепване на вътрешната сигурност, включително разработване на отделен интернет, базиран на китайския модел, и упражняване на по-строг контрол над границите си, за да предотврати бъдещи опити за дестабилизиране на страната отвътре.