Роберт Фицо ще се срещне с Доналд Тръмп

Премиерът на Словакия Роберт Фицо ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп в събота, 17 януари, в 15:30 ч. местно време (22:30 ч. българско) в резиденцията Мар а Лаго във Флорида, предаде словашката агенция ТАСР.

Срещата ще се проведе по време на работното посещение на Фицо в САЩ, съобщи пресслужбата на словашкото правителство.

Фицо отпътува за САЩ вчера следобед, за да се срещне с американския министър на енергетиката Кристофър А. Райт във Вашингтон днес. След това премиерът ще присъства на церемония по подписването на споразумение между словашкото и американското правителство за сътрудничество в областта на гражданската ядрена енергия.