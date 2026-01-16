"Това е червена линия": Франция предупреди САЩ

Още по темата: Белият дом посече Европа: Войниците ви в Гренландия няма да спрат Тръмп 16.01.2026 09:31

Френският министър на икономиката Ролан Лескюр заяви пред Financial Times, че всякакви опити за завладяване на Гренландия от САЩ биха представлявали „преминаване на червената линия“ и биха застрашили икономическите отношения между Европа и Вашингтон. Коментарът е направен по време на разговор с американския министър на финансите Скот Бесънт, докато френски войници бяха разположени в Нуук за европейски военни учения.

Лескюр уточни, че ЕС няма да предприеме автоматично икономически санкции в случай на инвазия, но „ще трябва да се адаптираме към напълно нов свят“. Той подчерта, че въпреки разногласията с администрацията на Тръмп, Европа трябва да продължи сътрудничеството със САЩ по ключови инициативи, включително намаляване на зависимостта от Китай за редкоземни елементи.

По данни на ЕС, общият обем на търговията със САЩ през 2024 г. е над 1,6 трилиона евро, а Съединените щати остават основният експортен пазар за 27-те държави членки. Франция планира да представи предложения за предстоящата среща на Г-7 в Евиан през юни, които могат да включват минимални цени и споразумения за покупка на редкоземни елементи.