Цените на газа в Европа надхвърлиха 450 долара за хиляда кубически метра

Автор: Петя Кузева
Цените на европейския газ на борсата надхвърлиха 450 долара за хиляда кубически метра за първи път от юни, според данни от търговията.
Фючърсите върху индекса TTF за февруари (най-близките) отвориха в 10:00 ч. московско време (9:00 българско време) на цена от $411,80 (ръст от 3,4%), предава РИА Новости.
Към 17:30 ч. московско време (16:30 ч. българско време) цената беше $449,50 (ръст от 12,8%). Минути по-рано цифрата достигна $450,50 (ръст от 13,1%). Динамиката на котировките се базира на цената от $398,40 за хиляда кубически метра при сетълмент от предишния търговски ден.
Последният път, когато цените на бензина надхвърлиха нивото от 450 долара, беше на 23 юни 2025 г.