Бил Гейтс с ново предсказание за бъдещето

Прогнозира двудневна работна седмица

Съоснователят на Microsoft Бил Гейтс прогнозира, че в рамките на следващите 10 години хората могат да преминат към двудневна работна седмица благодарение на бързото развитие на изкуствения интелект. Той направи това изявление по време на участието си в „The Tonight Show“ с Джими Фалън, като подчерта, че за „повечето задачи“ човешкият труд вече няма да бъде необходим, а хората ще разполагат с много повече свободно време.

Това не е първият път, в който Гейтс предупреждава за мащабните социални промени, които изкуственият интелект ще донесе. В интервюто си той посочи, че през следващото десетилетие „интелектът ще бъде безплатен и достъпен за всички“ – от висококачествени медицински съвети до отлично образование.

„Ще има неща, които ще продължим да вършим, но що се отнася до производството, преместването на стоки и отглеждането на храна, с времето тези дейности по същество ще бъдат решени“, каза Гейтс.

Милиардерът е известен с точните си прогнози. Още през 1999 г. той направи 15 предсказания за бъдещето на технологиите, които впоследствие се сбъднаха – включително възхода на смартфоните, социалните мрежи и дистанционната работа. Затова мнозина смятат, че прогнозата му за двудневна работна седмица не е лишена от основание.

Въпреки че Гейтс признава, че изкуственият интелект ще ускори иновациите, той не крие и притесненията си. Ако все повече дейности бъдат поети от алгоритми и роботи, възниква въпросът дали съкратената работна седмица ще бъде доброволен избор или наложена необходимост.

Миналата година Microsoft публикува проучване за професиите, които най-вероятно ще бъдат засегнати от изкуствения интелект. Най-уязвими се оказват сферите на информацията, комуникациите и творчеството – включително писатели, преводачи и историци. Компанията обаче подчертава, че това не означава пълното изчезване на тези професии. Най-слабо застрашени остават дейностите, изискващи тежък физически труд.