Мелони: Има проблем с разбирането и комуникацията между Европа и САЩ

Италианският премиер се опитва да разсее напрежението между САЩ и ЕС

Италианският премиер Джорджия Мелони заяви, че ескалацията на търговията между САЩ и ЕС заради Гренландия може да е възникнала от „недоразумение и прекъсване на комуникацията“. Тя направи това изявление на пресконференция в Сеул, след телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Според Мелони раздразнението на Тръмп и последвалите заплахи за митнически тарифи срещу осем европейски държави се дължат на европейската военна активност в Гренландия, която Вашингтон вероятно е възприел като антиамериканска. Тя подчерта, че мерките на НАТО не са насочени срещу САЩ, а срещу „потенциално враждебни играчи“ – като Русия и Китай.

Мелони заяви, че американският президент допуска грешка, като заплашва с нови мита европейските държави и добави, че вече е споделила позицията си в разговор с лидера на САЩ.

"Мисля, че би било грешка да се наложат нови мита", каза италианската премиерка. "Говорих с Доналд Тръмп преди няколко часа и му казах какво мисля. Говорих и с генералния секретар на НАТО, който потвърди, че алиансът започва работа по този случай"я.

Президентът на САЩ заплаши вчера, че ще наложи мита, които могат да достигнат до 25%, върху всички стоки, изнасяни за САЩ от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия.

Мелони заяви, че "има проблем с разбирането и комуникацията" между Европа и Съединените щати по въпроса за Гренландия.

Според нея НАТО трябва да играе активна роля в тази криза. "НАТО е форумът, където трябва да се опитаме да организираме заедно възпиращи средства срещу всякаква враждебна намеса в тази стратегическа територия. Фактът, че НАТО започна работа по тази тема, е добра инициатива", обясни италианският премиер.

Тя добави, че американската страна е интерпретирала погрешно действията на европейските държави, които тази седмица изпратиха военен персонал в Гренландия за разузнавателна мисия като част от датско учение със съюзници от НАТО.

"От американска гледна точка посланието не беше ясно. Инициативите на някои европейски страни бяха интерпретирани като антиамерикански. Очевидно е обаче, че намерението им не беше такова", подчерта Мелони.