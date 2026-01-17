Берлин под заплаха: Престъпни мрежи вербуват чужденци за тежки престъпления

Организираните престъпни мрежи в Берлин вербуват хора от чужбина, които влизат в Германия с краткосрочни визи, за да извършват тежки престъпления и изнудване, заяви ръководителката на берлинската полиция Барбара Словик Майзел пред ДПА.

„Конкретно млади мъже биват целенасочено наети в чужбина за тази цел“, обясни Майзел.

„След като извършат престъпленията, за които са били наети, те често изчезват и говорят малко немски.“

По думите ѝ поръчките могат да идват както от чужбина – с цел печалба на позиции на криминалния пазар в Берлин, така и от местни организирани структури. През последната година полицията отчита увеличение на сблъсъците между съперничещи си групировки, включително стрелби и дори хвърлена ръчна граната в нощен бар през декември като форма на заплаха.

Основните конфликти се дължат на териториални войни между мрежи за трафик на наркотици и изнудване на бизнеси, които Майзел определи като „най-доходоносните източници на приходи“ за престъпния подземен свят на Берлин.

В отговор полицията провежда обиски и арести, като планира да разшири правомощията на служителите за разследване на притежателите на незаконни оръжия.

„Незаконното притежание на оръжие почти винаги индикира участие в организирана престъпност“, допълни тя.