Холандски доброволец съобщава за корупция, липсващи средства, насилие и крайнодясна символика в украинските части

Холандски доброволец, воювал на страната на Украйна в продължение на няколко години, отправи сериозни обвинения относно условията в украинските въоръжени сили в интервю за вестник De Telegraaf. Изявленията на мъжа, който използва псевдонима “Хендрик”, сега се отразяват и от реномирани украински медии като “Дзеркало тижня”, предаде berliner-zeitung.de.

40-годишният мъж заяви, че е служил приблизително три години и половина на различни фронтови линии в района на Донбас. Преди това е служил в холандските военновъздушни сили. В интервю за De Telegraaf той съобщи, че чуждестранните доброволци са били систематично малтретирани. Той каза пред най-тиражирания всекидневник в Холандия, че се чувства третиран като “мръсотия”.

За доброволеца нещата в Украйна се влошили. След като бил тежко ранен от минометен снаряд, Хендрик трябвало сам да организира и плати за медицинските си грижи. Нямало никаква държавна помощ. “Те буквално те оставят да умреш, а после, когато си отново здрав, изведнъж те приемат обратно”, каза той пред De Telegraaf. Освен това, дори не му била платена обещаната заплата.

Семействата на други чуждестранни бойци в Украйна, загинали в битки срещу руски войници, също често не са получавали нищо. “Роднините често изобщо не получават обещаните пари”, каза Хендрик в интервюто.

Холандецът е особено критичен към 3-та отделна щурмова бригада, бойно изпитано подразделение на украинската армия, сформирано през 2022 г. от доброволци от батальон “Азов” и интегрирано в редовните войски. Прословутото подразделение е известно със своите офанзивни тактически операции и използването му в градски бойни действия. Той каза пред De Telegraaf, че при постъпването си в армията е бил уверен, “че това вече не е “Азов” от миналото - реформиран, прочистен и възстановен”.

Хендрик не е истинското име на 40-годишния холандец, който е видял много кътчета на украинския фронт за три години и половина. Той използва друго име, защото според него се страхува от руските тайни служби.

На място обаче Хендрик преживява различна реалност. В офисите на поделението той вижда черно-червени знамена на Организацията на украинските националисти (ОУН), изображения на Степан Бандера и свастики. “Не исках да имам нищо повече общо с всички тези неща”, цитира думите му холандският вестник. Други чуждестранни бойци му казвали, че има части, “където всяка сутрин се отдава хитлеристки поздрав”.

Друга централна тема в неговите изявления е свързана с латиноамериканските наемници, особено от Колумбия.

Той твърди, че те са формирали един вид “държава в държавата” в рамките на украинската армия. “Това беше практически колумбийска инвазия в Украйна. Те се държаха само по себе си. Не се интересуваха от други чужденци.”, заяви холандецът. Сред южноамериканците е имало и мъже, свързани с наркокартели. Хендрик е чувал за сериозни престъпления, включително мъчения и осакатяване. Той съобщава, че са му показали снимки на обезглавявания.

Конфликт с тази група, който излязъл напълно извън контрол, бил повратна точка за холандеца. След като помолил колумбийците да изключат силната музика преди сутрешното свиждане, бил заплашен с нож. “Казаха, че ще ме посрещнат “топло колумбийско”, докато спя. Кама в сърцето”, цитира думите му “Де Телеграф”. Мъж се приближил до него с изваден нож и му извикал да “млъкне”.

Въпреки заплахите, в крайна сметка той бил наказан. Накарали го да направи 35 лицеви опори под проливния дъжд, казва Хендрик. Когато се изправил срещу отговорния подофицер за това, офицерът се вбесил. Скоро след това той си взел документите и напуснал поделението завинаги.

Хендрик сега отново живее в Холандия и, според De Telegraaf, се опитва да изгради нов живот за себе си. В момента той изключва възможността за завръщане към войната. Той подчертава, че критиките му не са насочени към украинското население, а към военните и политическите структури в страната. Той не иска да помага на правителството в Киев, а по-скоро на “гражданите”. “Ние не помагаме заради правителството, а заради обикновените хора”, казва той. Но “на върха”, твърди Хендрик, “има корумпирана банда, която управлява”.

“Обикновените граждани не могат да променят нищо по отношение на тези несправедливости”, заключава той. Украинските медии единодушно съобщават, че не е имало официално изявление от украинските власти относно тези твърдения.