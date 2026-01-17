Йенс Столтенберг: НАТО трябва да съществува със или без САЩ

Бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг призова да не се подценяват претенциите на САЩ към Гренландия.

"Трябва да приемем сериозно декларацията на Съединените щати, че искат да поемат контрол над Гренландия“, каза Столтенберг в интервю за "Дер Шпигел“. Той отказа да коментира спекулациите за възможните мотиви на президента на САЩ Доналд Тръмп за желанието му да анексира острова.

"Признавам това, което казват Тръмп и други представители на САЩ. Те говорят за интересите за сигурност на Съединените щати, а понякога говорят за минерални ресурси“, каза още той.

"Мога само да посоча това и не искам да спекулирам какви други потенциални причини биха могли да бъдат,“ подчерта той.

Относно дългосрочното оцеляване на НАТО и неговите предизвикателства, Столтенберг каза следното:

"Нищо не е окончателно. Нещата могат да се променят. Следователно е важно да се разработят мерки, които да гарантират продължаващото съществуване на трансатлантическото сближаване, независимо дали Съединените щати остават ангажиран съюзник на НАТО или не,“ подчерта Йенс Столтенберг.