Спирания на тока засегнаха окупирани от Русия части на Украйна

Окупираната от Русия част от украинската Запорожка област бе обхваната от спирания на тока след украински атаки с дронове, съобщиха местните проруски власти.

Назначеният от Москва губернатор на региона Евгений Балицки написа в Телеграм, че "значителна част" от областта е останала на тъмно. Той добави, че генератори поддържат работата на обектите от критичната инфраструктура, като болниците, и водоснабдяването и призова жителите към търпение, докато аварийните екипи отстранят повредите, предаде БТА.

Балицки същевременно предупреди, че на наказание подлежи всеки, който публикува и разпространява снимкови и видеоматериали от работата на системите за противовъздушна отбрана и пораженията от удари.

По-рано в социалните мрежи се появиха видеозаписи от удари с дронове по подстанция в района на град Мелитопол.

Според проруските власти спирания на тока има и в окупираната от Москва част на съседната Херсонска област. Няколкостотин селища са без електричество, каза назначеният от Кремъл губернатор Владимир Салдо.

Украйна се отбранява срещу руската инвазия вече почти четири години. Руските сили контролират над 70% от Запорожка и Херсонска област.

В условията на минусови температури руската армия многократно атакува украинската енергийна инфраструктура, което доведе до режим на тока и отоплението в големи части от Украйна. Положението е особено тежко във и около столицата Киев.

Междувременно жена загина в Харков, а няколко души в Суми бяха ранени при руски въздушни удари тази нощ по двата североизточни украински града, съобщиха властите, цитирани от Франс прес.

"Има данни за загинал при вражески безпилотен удар по жилищен дом", написа в Телеграм кметът на големия, разположен близо до границата с Русия град Игор Терехов.

По-късно областният управител Олег Синегубов уточни, че е убита 20-годишна жена.

Службите за спешна помощ съобщават за въздушен удар в жилищен район на Суми. Четирима души са ранени, включително седемгодишно дете.