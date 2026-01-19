Мицотакис ще проведе нов кръг от преговори с протестиращите фермери

Още по темата: Гръцкото правителство и протестиращите фермери са на ръба на конфронтация 14.01.2026 12:13

В момента магистралата Солун-Атина е отворена

Премиерът Кириакос Мицотакис ще бъде домакин на нов кръг от разговори в понеделник с 25-членен комитет от представители на земеделските производители, които искат обезщетение за загубени доходи, забавени субсидии и други мерки за подкрепа, пише електронното издание на в. Kathimerini.

Срещата се провежда на фона на седмици протести на фермери, при които магистралите са блокирани от трактори. Мицотакис проведе първи кръг от разговори с комитет на фермерите във вторник в имението Максимос, сигнализирайки за подобрения в съществуващите мерки за подкрепа, особено по отношение на цените на електроенергията и горивата.

За преговорите в понеделник правителството е поставило като условие всички трактори да бъдат спрени от движение, а митническите служби да останат отворени.

В допълнение към 25-членния комитет, шестима представители на фермерите ще участват като наблюдатели, за да докладват на колегите си на местни събрания, където ще се вземат решения за продължаването на протестите.

В момента магистралата Солун-Атина е отворена, като трактори са разположени отстрани. Магистралата Егнатия Одос, която преминава през Северна Гърция, и митническите служби също работят нормално.

Земеделските производители на пътните блокади в Северна Гърция проведоха дискусии в събота до късно, като се споразумяха за набор от искания. Очаква се те да настояват за намаляване на производствените разходи, компенсации за загубени доходи сред земеделските производители и животновъдите, както и мерки за справяне с болестите по животните, след като вече са били заклани над 400 000 животни.

На блокадата Никея в Тесалия, Централна Гърция, надлезът на магистралата е отворен за движение от няколко дни, осигурявайки алтернативен маршрут за шофьорите, пътуващи от Атина за Солун. Поради големия брой трактори обаче, пътната полиция не е разрешила на превозните средства да преминават през основната блокада от съображения за безопасност.

Земеделските производители от Тесалия, които ще бъдат представлявани от десет членове на комисията в понеделник, искат обезщетение за неуспешните реколти, включително памук и пшеница, както и освобождаване от данък върху горивата.