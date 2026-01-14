Гръцкото правителство и протестиращите фермери са на ръба на конфронтация

Още по темата: Гръцките фермери отказват разговори с Мицотакис, заплашват с ескалация на протестите 13.01.2026 10:30

Тракторите се отправят към Атина

Правителството и протестиращите фермери се приближиха до конфронтация във вторник, след като някои фермерски групи отказаха да присъстват на преговорите с премиера Кириакос Мицотакис и настояха да ескалират блокадите на пътищата, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Мицотакис се срещна с представители от 14 блокади и земеделски организации в 3,5-часова среща, белязана от оплаквания и повишени гласове.

„Правителството изчерпа границите на своето разбиране към сектор, който подкрепя от години“, заяви Мицотакис, добавяйки, че след 45 дни „тези трудности не могат да продължат“.

Правителствени източници заявиха, че крайният срок е имал за цел да даде време на протестиращите да отворят пътищата, като подчертаха, че продължаващите блокади ще доведат до прилагане на закона, включително евентуални полицейски действия. Досега служителите на Министерството на гражданската защита се въздържаха от подобни действия, но заявиха, че ще бъде издадена заповед, ако блокадите продължат.

Въпреки напрежението, служителите описаха дискусията като конструктивна, като посочиха нейната продължителност и широкия обхват на повдигнатите въпроси. Бяха обсъдени 20 теми, включително собствеността върху земята, селскостопанските субсидии, производствените разходи, зеленият преход, инфраструктурата за напояване, недостигът на работна ръка, климатичните промени и сушата, правилата за застраховане и епидемиите, засягащи добитъка.

Мицотакис определи срещата като „много съдържателна и искрена“ и обяви мерки, включително най-ниската тарифа за електроенергия за фермерите в Европа, разширена за тези, които имат споразумения за плащане и остават последователни в продължение на една година.

Възможността земеделци да се отправят с трактори към Атина обсъжда днес Националният комитет на земеделските блокади, който заседава в Палама, област Кардица, Централна Гърция, съобщава ЕРТ.

Предложението предвижда тракторите да останат по ключови пътни артерии, а част от протестиращите да се придвижат към гръцката столица с трактори, леки автомобили и автобуси, за да проведат масов земеделски протест на централния площад „Синтагма“.