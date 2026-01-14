"Новото евро като лицето на Сатаната": Българите с ценови проблеми в еврозоната (ВИДЕО)

От българите, инвестиращи в злато, до тези, които виждат новото евро като лицето на Сатаната, преходът към единната валута носи предизвикателства

Някои са в еуфория, други живеят в страх. Две седмици след като плащат в евро, българите са разделени на два лагера, констатира в централната си новинарска емисия румънският телевизионен канал ProTV, който изпрати специален екип в Русе, който да провери нагласите на българите към еврото само дни, след като страната ни стана официално член на еврозоната.

Ако смяната на валутата накара някои хора да се надяват на по-добро развитие на държавата, другата част от населението вече се оплаква от покачване на цените и не иска да се раздели с лева. Властите твърдят, че не еврото е виновно за някои покачвания на цените, а инфлацията. Много от нашите съседи на юг от Дунав са изтеглили спестяванията си от банките и са ги инвестирали в недвижими имоти и злато, казва репортера на телевизията.

Българите бавно, но сигурно научават урока на еврото

Съседите на юг от Дунав теглят евро от банкомати и изпразват портфейлите си от левове. Последното изпитание ще бъде в средата на годината, когато българският лев ще се превърне само в спомен.

България, страната с най-нисък доход на глава от населението в Европейския съюз, премина към еврото на 1 януари след месеци подготовка. Народната банка обяви, че през първите 10 дни на януари половината от националната валута, лева, вече е била изтеглена.

На пазарите в големите градове, където не се използват касови апарати или ПОС терминали, много търговци са били принудени да си спомнят основите на математиката. Не винаги е лесно, особено когато рестото трябва да се даде в евро, въпреки че стоката е платена в лева .

Продавачка на пазара на репортера: "Левът/еврото не е драма. Не е скъпо, не е скъпо. Евтино. България, 5 лева боб, евтино е".

Кореспондент на ProTV : "Българските търговци се адаптираха към прехода към европейската валута и до 8 август са длъжни да показват цените на рафтовете както в лева, така и в евро".

Цените, показани в лева и евро, объркват много българи

Данъчните власти извършват проверки на всички магазини и налагат сериозни глоби на търговците, които завишават цените. Някои се оплакват, че цената на хляба се е увеличила с 33% само за 48 часа.

Българин: "Във Франция, в Испания, този хляб струва 1 евро. Тук, 3 евро!"

За някои цените, показани в два варианта, са объркващи.

Клиент: "Често се обърквам, защото понякога първата цена е в евро, а понякога е в лева. За продуктите, които обикновено купувам, не съм виждал повишени цени".

Увеличение на цените е отбелязано и при услугите

В София таксите за паркиране се увеличиха от 2 лева на час на 2 евро, а тези за издаване на земеделски документи се утроиха.

Властите казват, че лекото покачване на цените не е причинено главно от преминаването към еврото, а от инфлацията.

Милен Добрев, изпълнителен директор на Русенската търговско-индустриална камара: "От първия ден на януари минималната работна заплата се увеличи. Цените на ресурсите се увеличиха, което се отразява в цената на транспорта, електроенергията. Тези фактори повлияха на покачването на цените повече, отколкото преходът към еврото".

Страхувайки се от високите цени с въвеждането на еврото, някои инвестираха в недвижими имоти и злато

Изгубени в прехода: "Без валута, ние не принадлежим на никого!"

Милен Добрев, изпълнителен директор на Русенската търговско-индустриална камара: "Много хора вярват, че ако инвестират в недвижими имоти, това е зона, която осигурява сигурност за парите им. Съществува международна тенденция с покупката на злато и имоти и това е още една причина, която ме кара да вярвам, че преходът към еврото не е истинският виновник за покачването на цените".

Хората започват да се убеждават, че не е вярно например, че българските евро няма да бъдат приети в чужбина или че виждат отражението на образа на Сатаната, когато държат банкнота от 50 евро пред огледало. Въпреки това все още има няколко скептици.

"Без лева, нашата национална валута, ние не принадлежим на никого. Не го прави, Румъния! Не се отказвай от леите! Запази националната си валута!"

Изплатени са и първите пенсии в евро . България има над два милиона пенсионери. В продължение на шест месеца пощенските станции ще могат да обменят националната валута по курс от почти два лева за едно евро.

Само шест държави в Европейския съюз все още не са приели еврото. Румъния е една от тях и след няколко последователни отлагания, страната ни не е определила официален краен срок за приемане, завършва репортажа си румънският телевизионен канал ProTV.