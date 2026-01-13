Пишеш по банкноти евро, правиш ги невалидни

От БНБ предупредиха търговците да не приемат умишлено надраскани банкноти

Слагат надписи с цитати от песни на Веселин Маринов

За ЕЦБ едно изречение не е преднамерена повреда

При наличието на надписи върху банкнотите евро се счита, че те са умишлено повредени и ще бъдат задържани, заяви Стефан Цветков, главен касиер на БНБ, по време на брифинг на Координационния център към Механизма за еврото. Той посъветва търговците да не приемат банкноти с надписи, защото ако такава банкнота попадне в БНБ, тя ще бъде задържана без компенсация, тоест собственикът на банкнотата няма да получи нищо за нея. Дори посъветва търговците да задържат банкноти евро с надписи, каквато е практиката за фалшиви банкноти.

Въпросът с надрасканите банкноти евро възникна заради мания, която стартира от Бургас. Майтапчийската кауза е наречена „Операция Веселин Маринов“ и развихри творческия подем на зевзеците. Идеята е върху всяко евро, което попадне в български джоб, да се напише цитат от песен на Веселин Маринов. Някои бургазлии призовават „Да залеем цяла Европа с откъси от песни на Веско!“. В социалните мрежи разпространяват снимки на банкнота от 10 евро с надпис „За теб живея“, петачка с „Лятна жълта рокля“ и двайсетачка с „За теб България откъсвам цвете“. Зевзек коментира, че надписите не трябва да бъдат на кирилица, а на английски, защото „иначе французите ще решават, че е проклятие“. Не е ясно колко банкноти са надписани по този начин, но това се превръща в тренд в социалните мрежи.

Има ясни правила за замяна на повредени банкноти. Централната банка е приела две наредби – за обмяна на повредени банкноти и монети от левове в евро, и за контрол върху качеството на евробанкнотите и евромонетите в обращение. В първата наредба е записано, че БНБ и банките извършват обмяна на повредени левови банкноти за евро, стига да не са повредени умишлено. Специално е посочено, че не се считат за умишлено повредени левови банкноти, които са повредени от нанесени бележки, цифри, черти от молив, писалка, химикалка или друго пишещо/печатащо средство. Това означава, че наличието на цели изречения може да се счита за умишлена повреда.

Но ситуацията с повредените банкноти евро е различна. В наредбата на БНБ е записано, че замяната на повредени банкноти евро става в съответствие на решение на Европейската централна банка относно замяната на евробанкноти. Според решението на ЕЦБ, когато националните централни банки знаят или имат достатъчно основание да вярват, че истинските евробанкноти са били преднамерено повредени, те отказват замяната им и ги изтеглят от обращение. Централните банки на страните от еврозоната обаче заменят повредените истински евробанкноти, ако знаят или имат достатъчно основание да вярват, че предявителите са добросъвестни, или ако предявителите могат да докажат, че са добросъвестни. Тоест, ако в човек или търговец попадне случайно банкнота с надпис, тя би трябвало да бъде заменена, ако притежателят на банкнотата не е писал по нея и може да докаже това. Освен това ЕЦБ посочва, че „евробанкноти, които са повредени в незначителна степен, например върху тях има нанесени бележки, цифри или кратки изречения, по принцип не се считат за преднамерено повредени евробанкноти“.