Дания изпраща войски и техника в Гренландия - ясен сигнал към САЩ и Арктика

Авангард на датските въоръжени сили е пристигнал в Гренландия, съобщава Danmarks radio.

Дания изпраща военна техника и предни войски в Гренландия, която се готви да приеме по-големи сили от датската армия и други отбранителни сили.

Това се случва, след като Съединените щати от седмици засилват реториката си относно желанието на президента Доналд Тръмп да превземе Гренландия и критиките към защитата на острова от страна на Дания.

Първоначално в Гренландия е изпратено т. нар. предварително командване.

Задачата на предварителното командване е, наред с други неща, да гарантира, че логистиката и околностите са готови за приемане на евентуални основни сили по-късно.

Според информация на DR, това включва войници от части на армията, които трябва да подсилят военното присъствие на датските въоръжени сили в Гренландия.

Големи части от останалата част от датската отбрана – особено другите бойни части на армията – са обвързани с военни задължения в Балтийските страни.

ДР е бил на летище Нуук в понеделник вечерта, когато кацна самолет Challenger от датските военновъздушни сили. Пътниците на самолета са били взети от бяла кола под наем с тонирани стъкла.

ДР не е успяла да потвърди дали това се е случило като част от укрепването на отбраната на Гренландия от страна на Дания.

След поверителен брифинг на Комисията по външна политика в датския парламент вчера, министърът на отбраната Троелс Лунд Поулсен (V) даде кратко изявление пред пресата, в което говори за по-голямо присъствие на датски военни в Гренландия.

„Сега продължаваме напред с целия въпрос за по-постоянно и по-голямо присъствие в Гренландия от страна на датските отбранителни сили, но също и с участието на други страни. Точно както през 2025 г., когато видяхме, че други страни от НАТО участват в учения и тренировки в Гренландия, ще видим това и през 2026 г., каза той.

Министърът на отбраната също определи засиленото военно присъствие като „ясен отговор на предизвикателството, пред което е изправена Арктика“.

Вчера не беше възможно да се получи отговор дали засиленото присъствие на датската защита вече е в разгара си, тъй като Троелс Лунд Поулсен не отговори на въпроси от присъстващите журналисти.

DR се опитва да получи коментар от Министерството на отбраната.

Командването на отбраната няма коментари към този момент.