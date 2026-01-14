ЕС е похарчил 193,3 милиарда евро за Украйна от началото на войната

ЕС ще предостави на Украйна заем от 90 милиарда евро за 2026 и 2027 г., заяви Урсула фон дер Лайен

Европейският съюз вече е похарчил 193,3 милиарда евро от началото на конфликта в Украйна и възнамерява да похарчи още 90 милиарда евро през 2026-2027 г., заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на пресконференция.

Информацията е публикувана и в сайта на Европейската комисия със заглавие "Комисията представя пакет за финансова подкрепа за Украйна за периода 2026–2027 г."

"През декември на Европейския съвет се съгласихме да подкрепим Украйна със стабилно и предвидимо финансиране. Тази сутрин Комисията прие правните предложения, които изпълняват това споразумение. Ще предоставим на Украйна заем от 90 милиарда евро за 2026 и 2027 г.", каза фон дер Лайен.

"С тази подкрепа ние гарантираме, че Украйна може, от една страна, да засили отбраната си на бойното поле и да засили отбранителните си способности – следователно, военните си нужди – а от друга страна, да поддържа функционирането на държавата и основните услуги", добави тя.