Министерството на отбраната на Украйна публикува информация за десетки образци на чуждестранно технологично оборудване, използвано от руски предприятия за производството на ракети.

Това се съобщава в Телеграм канала на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна.

Така че, машините за водно рязане от чешкия производител PTV се използват от предприятия, занимаващи се със създаването на корабни и брегови радарни станции, оборудване за стратегически ракетни сили и системи за сигурност за руски военни обекти.

Освен това, разузнавачите научиха за CNC фрезата JVM-360LS на американската компания JET Tools, която се използва от производителя на компоненти за крилатите ракети X-101.

Стана известно и за китайския термопластични автомат TAYU TY-200S, който се експлоатира от руски производител на системи за насочване, мерници и денонощни разузнавателни комплекси.

Предприятията на руския военно-промишлен комплекс активно използват лизингови схеми за придобиване на чуждестранно оборудване, вместо директно закупуване. Тази практика понякога позволява скриване на крайния потребител и служи като инструмент за заобикаляне на санкционните ограничения.

„За да избегнат използването на своите технологии за подкрепа на война и дестабилизиращи действия, световните производители на оборудване трябва да въведат практиката на постоянно проследяване и контрол на местоположението“, отбеляза ГУР.

Припомняме, че по-рано GUR публикува интерактивна схема, компоненти и база електронни компоненти на безпилотния летателен апарат от серия „Е“ „Геран-2“, оборудван с преносима зенитно-ракетна система.

Също по-рано експерти от Министерството на отбраната на Украйна публикуваха триизмерна диаграма на руския безпилотен летателен апарат „Орион“ и разкриха информация за 43 предприятия, участващи в неговото производство.

Освен това стана известно, че руският турбореактивен двигател „Шахед“ съдържа компоненти от САЩ , Китай, Швейцария и други страни.