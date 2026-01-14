Ето кой е новият министър на отбраната на Украйна

Върховната рада на Украйна одобри назначаването на Михайло Федоров за министър на отбраната, съобщи Укринформ. Решението беше подкрепено от 277 народни представители.

Федоров досега заемаше различни ключови постове в украинското правителство, сред които министър на цифровата трансформация и вицепремиер. Назначението му идва в критичен момент – близо четири години след началото на войната в Украйна.

Новият министър на отбраната заяви, че ще започне дълбоки реформи за укрепване на въоръжените сили. По време на представянето си пред депутатите той подчерта необходимостта от промяна на остарелите управленски модели.

„Днес е невъзможно да се борим с нови технологии, използвайки стара организационна структура. Нуждаем се от дълбоки промени“, заяви Федоров.