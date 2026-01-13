350 хил. евро за дом в най-желаните квартали

Цените на апартаментите в София са в много широки граници

Дистанционната работа стимулира пазара

Много хора избират къща край големите градове

Цените на апартаментите в София са в много широки граници. За тристайно жилище в луксозна сграда ново строителство в някои от най-желаните от купувачите квартали трябва да дадете около 350 хил. евро, казват брокери. Конкретната цена за всеки имот зависи от много фактори, сред които са точната локация, качеството на строителството, площта, наличието на място за паркиране и на голяма тераса, както и заобикалящата сградата среда.

Средната цена на апартаментите в София надмина 2300 евро за квадрат. Но разликите в цените между различните квартали достигат над два-три пъти. Например в някои райони на “Обеля” средната цена на апартаментите е около 1800?евро за квадрат. А в “Кръстова вада” средната цена надхвърля 3200 евро за кв. м. В по-желаните от купувачите квартали цените на жилищата надминават 3500 евро на квадрат, а в редица случаи са дори над 5000 евро на кв. м. На пазара има голямо разнообразие от предложения по отношение на цена, площ, качество и локация, така че хора с различни финансови възможности могат да намерят най-подходящия за тях имот.

Сред причините за поскъпването на имотите през последните години е по-голямото търсене от предлагането на пазара, желанието на много хора да инвестират парите си в недвижима собственост и ниските лихви по кредитите. Цените на апартаментите в София и големите градове в страната вече са толкова високи, че за подобна сума човек може да купи къща в съседните до тях населени места. Много хора имат възможност да работят от разстояние и избират да купят имот в селище до големия град. Така имат възможност за по-спокоен живот, по-близо до природата и нямат проблеми с намиране на място за паркиране.

Повечето хора, които купуват къща за основен дом в малко селище, държат да имат бърза транспортна връзка с по-голям град. Най-предпочитани са къщи на разстояние до един час път с кола. За тези купувачи от съществено значение е до имота да има хубав път. Но има и хора, които просто избират да живеят в по-спокойни градове като Велико Търново, Сандански или Хисаря. По този начин имат всички удобства на града, но същевременно животът е по-спокоен. Но повечето купувачи на имоти не могат просто да изберат град, в който да живеят, според предпочитанията си. За тях е важно къде е работното им място. Затова търсенето на жилища в големите градове изпреварва предлагането. Хората се местят от по-малките към по-големите градове в търсене на по-високо платена работа, а това води до увеличение на търсенето на жилища и до нарастване на цените им.