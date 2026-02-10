Дават над 3100 евро за кв. м в най-скъпия град в Румъния

Над 10% повишение за година

Старото строителство е с по-високи цени

Най-скъпият град за покупка на жилище в Румъния е Клуж-Haпoкa, показват данни на мастни компании за недвижими имоти. В рамките на година цените на имотите в града са нараснала с над 10 на сто, като това важи както за старото строителство, така и за новите жилища. Средната цена на жилищата в града е над 3100 евро за кв. метър.

В Клуж-Haпoкa старите апартаменти са малко по-скъпи от новите, но разликата е малка. Средната цена на новите жилища е 3116 евро на кв. метър, а средната цена на старото строителство е 3156 евро за квадрат.

Цените на жилищата са в доста широк диапазон в зависимост от конкретната локация и състоянието на имота. Но все по-често апартаментите в града се предлагат на цени над 3000 евро за квадрат. Цените в Клуж-Haпoкa значително изпреварван стойността на недвижимите имоти в Букурещ, столицата на Румъния.

Сред причините за високите цени на имотите в Клуж-Haпoкa, е че градът се утвърди като център за информационни технологии в Румъния, което привлича жители с доходи значително над средното ниво. Но зарази високите цени купувачите внимателно оглеждат пазара преди да изберат най-подходящия за тях имот.

Средните цени за двустаен апартамент от 55 кв. м са около 171 380 евро за ново строителство и 173 580 евро за старо. За тристайно жилище от 75 кв. м. средната цена е 233 700 евро за новопостроени сгради и 236 700 евро за старо строителство.