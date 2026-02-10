Издадоха разрешителни за 15 642 нови домове

Насочват се и към по-малки градове

Плановете за Враца с 260% увеличение

Разрешителни за строеж на 15 642 нови жилища са издадени в страната през четвъртото тримесечие на миналата година, показват данни на Националния статистически институт. За периода са издадени разрешителни общо за 2425 жилищни сгради с 15 642 жилища в тях и 1,797 млн. кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 14 административни сгради/офиси с 13,5 хил. кв. м РЗП и на 1307 други сгради със 770 хил. кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие е разрешено строителството на 15,5% повече жилища.

Само за София-град през тримесечието са издадени разрешителни за вдигане на 3864 жилища в 299 кооперации и къщи, което е сигнал, че строителството в столицата ще остане изключително активно. Спрямо предходното тримесечие са издадени разрешителни за над 28 на сто повече жилища.

От данните на НСИ прави впечатление, че в редица малки и големи градове на страната има сериозно увеличение на издадените разрешителни за строителство на жилища. Това показва, че предприемачите се насочват и към по-малки градове, а не само към най-големите. Най-сериозен ръст спрямо предходното тримесечие има на издадените разрешителни в област Враца. Там са дадени документи за 176 жилища, което е увеличение с близо 260%. В област Видин разрешителните са за 26 жилища, което е увеличение с 225%. Голямо увеличение на разрешителните има и в областите Търговище (+200%), Шумен (+159%), Варна (+95%), Благоевград (+90%) и Добрич (+46%).

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 465, София-град - 299, София - 267, Варна - 192, и Бургас - 166. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите Пловдив - 4452, София-град - 3864, Варна - 2414, Бургас - 1322, и Благоевград - 845.