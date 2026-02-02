Младите предпочитат ново строителство

Семействата с деца са сред най-активните купувачи

Искат добра транспортна свързаност

Младите семейства с деца са сред най-активните купувачи на жилища и предпочитат новото строителство, казват брокери на имоти. Тези купувачи са готови да дадат по-висока цена за ново строителство, защото сградите са модерни и по-хубави, а апартаментите осигуряват по-голям комфорт и енергийна ефективност.

Младите купувачи държат жилището да бъде близо до детска градина и училище, а наличието на парк наблизо е голямо предимство. Държат в квартала да има добра транспортна свързаност. Повечето млади семейства с деца искат поне две спални в апартамента и функционално разпределение на стоите, често предпочитат затворени комплекси с охрана и зелени площи. Важно е наличието на тераса или двор - за игра, почивка и домашна градина.

Младите предпочитат имоти, в които са използвани съвременни технологии, като например умни системи за управление на използването на електроенергия или соларни панели. Младите семейства задават търсенето на пазара, а строителните предприемачи и брокерите се адаптират към техните очаквания.