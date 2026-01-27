Млади хора на 25-30 г. купуват първия си дом

Голям е интересът към къщите

Предпочитат собственост пред наем

Българите предпочитат да имат собствен дом вместо да живеят под наем, разказаха брокери. Под наем най-често хората живеят само временно, докато намерят стабилна работа и съберат необходимите пари за самоучастие при покупка на жилище с банков кредит. В първия момент, в който имат възможност, пристъпват към реализация на сделка. Затова много млади хора на възраст 25-30 години купуват първия си собствен дом.

При живот под наем има несигурност колко време наемателят ще остане в съответния апартамент. При покупката на дом собственикът има възможност да го направи по своя вкус и да инвестира парите си в нещо свое. Всички подобрения в дома представляват не само разход, а и инвестиция.

Хората купуват предимно апартаменти, защото цените им са по-ниски, а и наличните апартаменти на пазара в големите градове са много повече от къщите. Но много активно е и търсенето на къщи. След пандемията нарасна интересът към къщи на село, като тази тенденция продължава и досега.

В София предпочитани от купувачите са основно районите, където има ново строителство. Причината за това е, че хората търсят предимно апартаменти в нови сгради. Активно ново строителство има в квартали като “Кръстова вада”, “Манастирски ливади”, “Малинова долина”. В райони, където има свободни терени, предприемачите изграждан нови сгради, за които има съответното търсене. Новите сгради са по-качествени и предлагат по-висок стандарт на живот. Новото строителство променя облика на кварталите.