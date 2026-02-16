В Германия строят сглобяеми жилищни сгради

Променят концепцията за панелките

Много по-модерни са

Германия се връща към изграждането на достъпни апартаменти от сглобяеми елементи - фабрично произведени стени и други модулни елементи, които се транспортират с камиони до строителната площадка, което намалява разходите и времето за строителство, пише Блумбърг. Това е част от мерките за разрешаване на жилищната криза в Германия, която има недостиг на около 1,9 млн. достъпни жилища.

Предварителното производство намалява времето за строителство с шест до девет месеца и съкращава разходите за материали и труд от сегашните 5000 евро на кв. метър на под 3000 евро, казва Ян Хединг от компания за серийно дървено строителство. Модулно строителство използват за различни видове сгради по света - от САЩ до Япония и от Швеция до Южна Африка.

Идеята на серийните и модулни сгради не е нова. В Германия тя стана особено популярна след Втората световна война след мащабното разрушаване на градовете. Но добрият имидж на тези сгради не продължи дълго. След обединението на Германия през 1989 г. модулното строителство бързо излиза от мода.

Сега Германия отново има нужда от евтини жилища. Политици и строителни компании са готови да преосмислят концепцията, като заменят архитектурната монотонност на жилищата от Студената война с по-добър дизайн, комбинирани материали и индивидуални детайли за всяка сграда. Докато старите панелки са предимно от бетон, съвременните строителни компании може да използват по-малко количество бетон, което прави жилищата не само по-приятни за окото, но и по-добри за околната среда. Новите сглобяеми сгради в Германия се отличават и с по-голямото разнообразие в дизайниа. Сравняването им със старите панелки от комунизма прилича на това да сравняваме карета, теглена от коне, с Tesla, казва Ян Хединг.