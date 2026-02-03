Дават 200 евро на месец за наем на бюро

Преминават към по-големи площи

Плащат за толкова, колкото им е необходимо

Цената за наемане на фиксирано бюро в гъвкаво офис пространство в София е средно 200 евро на месец, пише в анализ на консултантска компания на пазара на имоти. При ползване на споделено бюро, при което човек има гарантирано работно място, но бюрото му не е фиксирано, а може да избира от наличните свободни за деня, наемът на месец е средно 160 евро.

Наличните гъвкави офиси и споделени работни пространства в София продължават да нарастват. Много фирми избират гъвкави офиси, при които не им се налага за наемат конкретно пространство, а плащат за толкова работни места, за колкото имат нужда. Освен това всички допълнителни разходи, като например за ток и почистване, са включени в общата цена за наемане на работно място. Основен фактор, който помага за развитието на този сектор от пазара на офиси, са големите компании, които преминават към хибриден модел на работа - няколко дни в седмицата служителите работят от дома си.

В периферната част на София са 66% от общия обем гъвкави офис площи в столицата. Тенденция на пазара е преход от малки, разпокъсани споделени пространства към по-големи, професионално управлявани офиси, които по-добре отговарят на променящите се очаквания на корпоративните наематели. Тези ползватели все повече гледат на гъвкавите офиси като на стратегически компонент на дългосрочния си микс от работни места.