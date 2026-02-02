Българи инвестират в имоти в Дубай

Има интерес към Париж и Рим

300 хил. евро за имот с една спалня

Нараства интересът на българи към покупка на жилища в Дубай, казват брокери. Покупката на имот в Дубай може да осигури доходност както от покачване на цените, така и от отдаване под наем. Инвестициите в ново строителство са особено доходоносни. В Дубай предприемачите дават възможност имотът да бъде препродаден веднага след като бъдат платени 40% от неговата стойност, т. е. много преди Акт 16. Голям е интересът и към луксозни имоти на вторичния пазар.

Профилът на българския купувач на имоти в чужбина се променя, казват брокери. Наред с предприемачи със собствен бизнес, все по-често имоти купуват млади хора от IT сектора, които инвестират спестяванията си. За около 300 хил. евро може да бъде купен апартамент с една спалня ново строителство, в хубав район, издаден до ключ с готови бани, кухни и настилки.

Луксозните имоти могат да бъдат разделени на трофейни, разположени в исторически сгради на централни локации и на модерни - дизайнерски пентхауси на последен етаж с просторни помещения и екстри. Все повече купувачи определят лукса чрез големината на имота - просторни спални, дневни, бани, дрешници и кабинети, високи тавани, френски прозорци. Екстрите като затворен комплекс, видеонаблюдение, консиерж услуги и паркинг допълнително подчертават специалния характер на имота.

Българи купуват имоти и в много други държави. Франция и особено Френската Ривиера са търсени за ваканционни имоти, интерес има и към Париж, Лондон, Виена и Рим. Гърция остава любимо място за покупки на жилища. Там българите търсят спокойствие, имоти на първа линия с красива гледка.