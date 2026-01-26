Искат 600 евро за наем на едностаен в Белград

Жилищата са скъпи за повечето хора

Проблеми имат и в Тирана и Прищина



Наемите са твърде високи за голяма част от жителите не само на страните от Западна Европа, а и на държавите на Балканите. Например в сръбската столица Белград наемът на едностаен апартамент в центъра най-често е между 600 евро и 1200 евро. В покрайнините на сръбската столица наемите най-често варират между 300 евро и 650 евро за едностаен апартамент. Тези суми не включват месечните разходи за комунални услуги.

Размерът на наемите е твърде голям за значителна част от жителите на града. Според европейската статистическа служба Евростат достъпни са жилищни имоти, разходите за които не надвишават 40% от разполагаемия доход на домакинството. Това включва разходите за наем или ипотека и месечните сметки. При нивото на заплатите в Сърбия това означава, че едно тричленно семейство с два средни дохода в Белград може да плаща до 400 евро на месец за наем и сметки, без това да представлява финансово бреме. Но апартаментите с по-ниски наеми са предимно студиа. Хората трябва да избират между това да се свият в малко пространство или да плащат повече, отколкото могат да си позволят.

В градове като Белград, както и в Тирана и Прищина, общата стойност на наемите и на комуналните услуги се доближава или дори надвишава средната месечна заплата. Нарастващата разлика между търсенето и предлагането продължава да повишава цените на недвижимите имоти и на наемите, което прави жилищата все по-недостъпни, особено за младите хора. Наемът на едностаен апартамент в центъра на столицата на Албания най-често е между 500 евро и 900 евро, а наемът на подобен апартамент извън централните части на града варира от 350 евро до 500 евро.