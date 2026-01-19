Купуват най-добрите апартаменти „на зелено“

За много хора не е проблем да изчакат

Новото строителство е силно търсено в големите градове, казват брокери на имоти. Много често в новите сгради, за да бъде купен качествен имот с добро изложение и разпределение на стаите, е необходимо сделка да бъде сключена именно “на зелено”. Ако купувачът чака сградата да бъде напълно завършена, ще трябва да избира измежду останалите апартаменти, за които все още не е намерен купувач.

Много хора купуват имоти “на зелено” не толкова заради по-големия избор на апартаменти, а заради по-ниската цена. В тези случаи те трябва да изчакат до завършване на строежа, преди да се нанесат. Но ако имат жилище, в което да живеят, не е проблем да изчакат. При покупка с цел инвестиция също придобиването на имот “на зелено” е добър вариант. Причината за това е по-ниската цена и съответно възможността след това да бъде реализирана по-голяма възвръщаемост.

При покупката на жилище “на зелено” е важното в договора да няма клаузи, които дават предимство на едната или другата страна, тоест на изпълнителя. Един договор за покупка на недвижим имот трябва да бъде реципрочен и за двете страни, съветват брокери. Ако за едната страна има предвидени санкции и неустойки за неизпълнение на договора, те трябва да бъдат предвидени и за другата страна.