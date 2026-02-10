В Бургас рязко нарасна строителството на жилища

Започна изграждането на 9177 апартаменти и къщи в страната

Според данни на националната статистика

Правят 1783 кооперации и еднофамилни сгради

Строителството на нови жилища се увеличава в редица области на страната. Това се дължи на голямото търсене на апартаменти и къщи в много големи и по-малки населени места. А строителните предприемачи с изгражданите от тях сгради се опитват да удовлетворят желанията на клиентите.

През четвъртото тримесечие на миналата година в област Бургас има голямо увеличение на строителството на нови жилища, показват данни на Националния статистически институт. В рамките на три месеца в областта е започнало изграждането на 168 сгради с 2707 жилища в тях. При сградите увеличението е с 25 на сто, а жилищата са над шест пъти повече спрямо предходното тримесечие, когато е започнало изграждането на 434 апартаменти и къщи. Спрямо същия период на предходната година увеличението на броя на започнатите жилища в Бургас е с близо 77 на сто. Една от причините за огромния ръст на строителството в Бургас, е че през предходното тримесечие са започнали необичайно малко жилища - само 434, при 974 през първото тримесечие и 1647 през второто тримесечие на миналата година. Явно през четвъртото тримесечие наваксват забавянето през предходните три месеца.

В резултат Бургас се изкачва на първо място сред областите в страната по започнато строителство в рамките на три месеца след като преди това на първо място две поредни тримесечия беше София-град, преди това беше Пловдив, а преди това четири поредни тримесечия начело на класацията отново беше столицата.

София-град остава на второ място по започнато ново строителство. В столицата за три месеца е започнало изграждането на 194 сгради с 1805 жилища в тях, показват данните на НСИ.

В област Пловдив през четвъртото тримесечие на миналата година е започнало строителството на 402 сгради, или на 1388 апартаменти и еднофамилни къщи. Пловдив е на трето място по ново строителство след Бургас и София-град, като отива една позиция назад заради изкачването на Бургас на първо място. Започнатите жилища в Пловдив нарастват с близо 65 на сто спрямо предходното тримесечие.

Много активно е строителството и в област Варна. Само в рамките на едно тримесечие в морската столица е започнало строителството на 175 сгради с 1102 жилища в тях. Така Варна е на четвърто място по активно строителство, а увеличението на започнатите жилища спрямо предходното тримесечие е с 66 на сто.

Петата позиция е за област Благоевград. В рамките на три месеца там е започнато изграждането на 109 жилищни сгради с 457 жилища в тях, показват данните на НСИ. Спрямо предходното тримесечие увеличението на започнатите жилища е с над 25 на сто. На шесто място е област Стара Загора, където през тримесечието е започнало строителството на 94 сгради с 371 жилища. На седмо място в класацията по най-активно строителство е София-област. Там с започнати 176 сгради с 304 жилища. Топ осем на областите по активно строителство се допълва от Хасково със започнати 201 жилища, което е увеличение от над три пъти спрямо предходното тримесечие.

Общо за цялата страна през тримесечието е започнал строежът на 1783 жилищни сгради с 9177 жилища в тях и с 1,163 млн. кв. м обща застроена площ, на 6 административни сгради/офиси с близо 3 хил. кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 650 други сгради с 480 хил. кв. м РЗП. Започнатите жилища са с 42 на сто повече спрямо предходното тримесечие.

Не само в най-големите, а и в редица други области на страната има съществено увеличение на започнатото строителство. Най-голям ръст за тримесечието е регистриран в област Бургас, а на второ място е Търговице, където е започнал строежът на 39 къщи и апартаменти. Това е увеличение с 225% спрямо предходното тримесечие, когато са започнати само 12 жилища.

Много голям е и ръстът на строителството в област Видин - с над 166%, макар там да е започнало изграждането само на 8 нови жилища. Много сериозно увеличение на строителството е регистрирано и в област Перник. През тримесечието започнатите жилища са 122, което е със 149% повече на тримесечна база. В Силистра е започнало строителството на 13 жилища, което е над два пъти повече от предходното тримесечие. Добре е да бъдат отбелязани Смолян (увеличение със 75% спрямо предходното тримесечие и 35 започнати жилища) и Велико Търново (ръст с 23% и 75 започнати жилища).

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 402 жилищни и 90 други сгради; София-град - 194 жилищни и 18 други сгради; София - 176 жилищни и 39 други сгради.