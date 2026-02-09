Изгодни апартаменти по-далеч от метрото

Много млади хора купуват дом с финансова помощ от родителите

Разликата може да е 10-20 хил. евро

Вземете предварително одобрение за възможен кредит от банка

Жилищата в страната продължават да поскъпват, затова някои купувачи трябва да направят компромис при избора на дом. Купувачите на имоти трябва добре да преценят финансовите си възможности, за да знаят какъв кредит може да изплащат и жилище до каква цена могат да придобият, съветват брокери. След като възможният бюджет за покупка бъде определен, може да започне огледът на апартаменти.

Всеки иска да живее в голямо жилище, на добра локация, в сграда с качествено строителство и с налични места за паркиране. Но когато наличният бюджет не достига за покупката на такъм дом, трябва да бъдат направени някои компромиси. Част от купувачите са готови да купят по-малък апартамент, но държат на квартала. За други площта на жилището е от съществено значение, но са готови да направят някои компромиси с локацията на имота. В София цените в най-желаните от купувачите райони може да бъдат над два пъти по-високи от тези на апартаменти в крайните квартали. Близостта до метро също вдига цената. Ако апартаментът е по-далеч от метро, цената му може да е с около 10 на сто по-ниска. Това означава по-ниска цената с около 10-20 хил. евро.

Най-голямо е търсенето на двустайни и тристайни апартаменти в квартали с добър транспорт, училища и детски градини. Често купувачите правят компромис с етажа и изложението на апартамента, но не и със състоянието на сградата и околната инфраструктура.

Ако купувачът няма налични пари в брой, е добре още преди да започне да оглежда имоти да получи предварително одобрение за отпускане на кредит от банка. Така ще знае точно с какъв бюджет разполага и съответно може да насочи вниманието си към апартаменти с такава цена. Освен това при наличието на добра оферта ще може много бързо да реагира и да реализира сделка. При определянето на бюджета за покупка на имот трябва да бъдат взети предвид разходите за сключване на сделка, в които влиза комисионната на брокера и данъкът за придобиване на недвижима собственост. Освен това трябва да бъдат предвидени и пари за ремонт и обзавеждане.

Жилища купуват предимно хора със стабилни доходи над средните за съответния град. Сред купувачите има и много млади хора с високи доходи, които търсят първия си собствен дом. В тези случаи често родителите помагат като дават част от парите за първоначална вноска и за обзавеждане. Така купувачът взима по-малък кредит, а месечните вноски за обслужването му са по-приемливи. Често жилища купуват хора, които са работили в чужбина, изкарали са пари и искат да ги вложат в имот в България. Най-често те плащат по-голяма част от цената с налични пари и търсят апартаменти ново строителство в София, Варна, Бургас и Пловдив, както и в курортите.