Тоскана привлича купувачи със замъци и луксозни вили

Привлекателен е остров Капрая

Има търсене от хора от Германия и Швейцария

Крайбрежието на италианската област Тоскана е водещо на пазара на луксозни недвижими имоти в Италия. За това информира ежедневникът “Република”, който се позовава на данни на флорентинска компания, специализирана в продажбата на престижни недвижими имоти.

Общата стойност на имотите по тосканското крайбрежие надхвърля 1,1 млрд. евро. То е една от най-търсените дестинации от мениджъри, известни личности, предприемачи и богати пенсионери. Повечето купувачи са от САЩ, Германия, Швейцария, Нидерландия, Франция и Англия, а средната им възраст е между 45 и 65 години.

Купувачите са привлечени от замъци и имения край морето, пълни с история и елегантност, най-вече в селищата Форте деи Марми, Кастильончело, в местностите Версилия и Марема където има и модерни вили.

Особено привлекателен е остров Капрая с крепост, построена от Генуезката Република през XVI век. Експертът Димитри Корти казва, че богатството на тосканското крайбрежие от недвижими имоти е “от уникални и неповторими активи, които предлагат изключителни жилищни преживявания”, а “италианският пазар е с потенциал в световен мащаб, благодарение на уникалното си наследство”.