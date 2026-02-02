Търсят апартаменти с големи тераси

Варна изпреварва по цени на апартаментите Пловдив и Бургас

Допълнителна зона за хранене, работа или игра

В морските градове гледка към вълните повишава стойността с до 20%

Купувачите на имоти са много взискателни и искат добро качество от жилищата, разказват брокери. А често едно от условията при избор на жилище е наличието на голяма тераса. Най-често имоти купуват хора с високи доходи и те искат с придобиването на жилище да имат и висок стандарт на живота. За целта искат и голяма тераса.

Според агенции за недвижими имоти над 70% от купувачите в София, Пловдив и Варна поставят терасата като задължително изискване при търсене на апартамент. Причините за това са много - терасата дава възможност за отдих на открито, тя е пространство за отглеждане на цветя или дори за създаване на малка градина, осигурява допълнителна зона за хранене, работа или игра. В морските градове като Бургас и Несебър, терасите с гледка към морето повишават стойността на имота с до 20%, а в столицата - панорамните тераси са сред най-търсените екстри в новото строителство.

Цените на жилищата в България продължават да нарастват. В София средните цени на апартаментите са над 2300 евро за кв. метър. Може да бъдат намерени и по-евтини жилища, но те са например ново строителство в начален етап на изграждане, апартаменти в крайни квартали или старо строителство, нуждаещо се от основен ремонт. Цените на луксозните имоти в предпочитаните от купувачите райони са значително по-високи. Сред най-търсените райони в столицата са централната част на града, “Изток”, “Иван Вазов”, “Лозенец”, “Манастирски ливади”, “Витоша” и “Кръстова вада”.

В Пловдив средните цени на имотите са в диапазона от около 1200 евро до 2000 евро за кв. м. За луксозни жилища с обзавеждане цените са значително по-високи. Конкретната цена за всеки имот зависи от много фактори, а локацията е само един от тях. В Пловдив сред предпочитаните от купувачите райони са центърът на града, “Кършияка” и “Смирненски”. Както в София, така и в Пловдив по принцип старото строителство е малко по-евтино от новото. Причината за това е, че на старите апартаменти често се налага основен ремонт, което сваля крайната цена. Но старо жилище в добър район, на което скоро е правен ремонт, може да струва повече от апартамент ново строителство.

Във Варна цените на апартаментите са по-високи от тези в Пловдив. Средните цени във Варна най-често са в диапазона от 1400 евро до 2800 евро за км. метър, но в “Морска Градина” цените надхвърлят 4400 евро за квадрат. И във Варна стойността на имотите е в много широк диапазон в зависимост от конкретните им характеристики. За луксозни жилища в най-търсените райони цените са много високи. Сред предпочитаните от купувачите квартали на Варна са “Гръцка махала”, “Бриз”, “Левски” и “Възраждане”.

В Бургас средните цени на апартаментите в различните райони са по-ниски и са в диапазона от около 1100 евро до 2600 евро за квадрат. Във Варна и Бургас цените на старите жилища също са малко по-ниски от тези на новото строителство. Сред предпочитаните от купувачите райони на Бургас са “Лазур” и “Славейков”.