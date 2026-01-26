Купувачите искат просторни жилища

Предимство е близостта до парк и до широк, добре осветен булевард

Не са склонни на компромиси

Търсят място не само за автомобил, а и за детска количка и велосипед

Купувачите на имоти са предимно хора с високи доходи и при избора на дом за семейството искат качество и простор, които да им осигурят и висок стандарт на живот. Затова повечето купувачи не са склонни да правят компромиси при избора на имот и предпочитат новото строителство.

Изискванията към разпределението на стаите в апартаментите са големи. Купувачите искат спалнята да е просторна и към нея да има баня. За голяма част от купувачите не е достатъчно към апартамента да има гараж или паркомясто. Те мислят къде да държат детска количка, велосипед, тротинетка.

Сред причините за по-големите предпочитания към новото строителство са използваните съвременни строителни материали. Например новите дограми са много по-добри от тези, използвани преди 20 години. Те правят отоплението и охлаждането на апартаментите много по-ефективни. Фасадите на новите сгради са много по-хубави, отколкото на старите блокове. Издигането на нови сгради подобрява облика на целия квартал. Често към новите сгради има и зелени площи, което е допълнително предимство.

Всеки иска да живее в просторен дом на хубава локация. Но хората с ограничени финансови възможности правят компромис или по отношение на площта на имота или по отношение на локацията. За някои купувачи местоположението на апартамента е от ключово значение и не биха направили компромис с него. За други най-важна е площта на имота.

По-голям е интересът на купувачите към жилища в близост до парк, които са на широк и добре осветен булевард. От съществено значение са не само местата за паркиране, но и близостта до градски транспорт. При избора на имот купувачите мислят в перспектива. Например има случаи човек да купува 4-стайно или 5-стайно жилище, в което е заложена възможност да се раздели на два по-малки апартамента, когато децата пораснат.

Апартаментите качествено строителство са предпочитани от купувачите и защото знаят, че тяхната цена ще нараства повече през годините. Така покупката на дом за семейството се превръща и в добра инвестиция. Много хора купуват имоти именно като инвестиция, а не за да живеят в тях. За качественото ново строителство много по-лесно може да бъде намерен наемател. Локацията при отдаване на имот под наем също е от голямо значение.

Бързо купувайте, ако харесате дом

Продавачите не свалят цените

София е европейска столица и цените ще растат докато достигнат тези в столиците на другите държави.

В другите столици е по-скъпо

Продавачите не са склонни да свалят цените, казват брокери. Затова, ако човек хареса даден имот и смята, че това е неговото жилище, не трябва да се колебае, а да реализира сделка.

По принцип купувачите правят огледи на няколко имота преди да изберат кой е най-подходящ за семейството им и кой отговаря най-добре като цена и качество на желанията им. Но при покупката на жилище за семейството крайното решение може да бъде и емоционално - човек трябва да почувства, че конкретен имот е неговият дом. При покупката с цел инвестиция цената е от решаващо значение, докато при покупката на собствен дом това не е така.

Средната цена на апартаментите в София надмина 2300 евро за кв. метър, но в останалите големи градове на Европа жилищните имоти са още по-скъпи. София е европейска столица и цените ще растат докато достигнат тези в столиците на другите държави, категорични са брокери. В сравнение с другите европейски столици, апартаментите в София са много по-достъпни. С приемането на еврото постепенно ще нараства интересът на чужденци към жилища в България.