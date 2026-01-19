Доходите вдигат цените на имотите

Поскъпването на новото строителство води до покачване на стойността и на старите апартаменти

Ликвидните средства в банките спомагат за отпускане на евтини кредити

Фундаментални фактори стимулират пазара

След като България вече е в еврозоната движението на цените на жилищните имоти ще зависи от фундаментални фактори, като доходи, инфлация, лихвени проценти и предлагане на ново строителство, коментират брокери. Освобождаването на по-голямата част от задължителните резерви на банките в БНБ с приемането на еврото води до увеличение на ликвидните средства в търговските банки и съответно ще спомага за отпускането на евтини кредити. Редица икономисти казват, че приемането на еврото ще доведе до трайно по-висока инфлация. А същевременно и доходите ще продължат да растат. Всички това ще стимулира пазара на имоти и съответно е фактор за повишение на цените.

Всички хора искат да живеят в по-хубав и по-голям дом. Нарастването на доходите дава възможност на много хора да купят по-хубав апартамент от настоящото им жилище. Затова увеличението на доходите е основен фактор за поскъпване на имотите. По-голямо покачване на цените има при жилищата качествено строителство на добри локации. Ако през следуващите години цените на апартаментите нараснат значително повече от увеличението на доходите, това ще доведе до покачване на търсенето и на по-бюджетни жилища в крайните квартали на големите градове.

Един от факторите за поскъпване на жилищата преди въвеждане на еврото беше очакването за повишение на цените след приемане на единната валута. След като влизането ни в еврозоната вече е факт, покачването на цените ще продължи, но няма да е толкова голямо, колкото преди приемане на единната валута. Пазарът ще стане по-спокоен, което дава възможност за купувачите по-внимателно да огледат предложенията на пазара, за да намерят най-доброто за тях жилище по отношение на цена и качество.

Когато новото строителство поскъпва, част от купувачите се насочват към вторичния пазар на имоти, което увеличава търсенето им и води до повишаване и на цените на жилищата старо строителство. Цените на жилищата ще продължат да нарастват, категорични са брокери.

Българският пазар на недвижими имоти става все по-чувствителен към икономическите процеси в Европа, казват брокери на имоти. Инфлацията в страните от ЕС води до покачване на цените на жилищата в България.

Голяма част от използваните в строителството материали - топлоизолационни материали, дограми, енергоефективни фасадни решения, машини и оборудване, се внасят от страни като Германия, Франция и Белгия. Инфлацията в тези страни директно се отразява върху цените на тези продукти, а оттам - и върху крайната себестойност на строителството в България. Повишаването на разходите за труд също е фактор за поскъпване на имотите. Компаниите от бранша увеличават заплатите и подобряват условията на труд, за да задържат наетите хора. Това се отразява на крайните цени на новите жилища.