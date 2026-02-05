86 на сто от българите имат собствени жилища

Повечето германци живеят под наем

Собствени жилища обитават 86 на сто от българите, показват данни на Евростат, а 14 на сто от българите живеят под наем.

68% от населението, живеещо в домакинства в ЕС, е притежавало собствено жилище през 2024 г. За сравнение през 2023 г. делът е бил 69%. Това показват данните на официалната европейска статистика Евростат.

32% са живеели в наети жилища, което е увеличение с 1% спрямо година по-рано.

Най-много хора в Румъния живеят в собствени жилища - 94%, следвани от Словакия - 93%, и Унгария - 92%.

Данните на Евростат поставят в дъното на класацията по собствени жилища Германия и Австрия със съответно 47% и 54,5% собствени домове. В Германия 53 на сто от хората са били наематели на обитаваните от тях жилища. Висок дял на домакинствата, обитаващи жилища под наем, се наблюдава и в Австрия (46%) и Дания (39%), показват още данните на Евростат.

През 2024 г. 9,2% от населението на ЕС не е било в състояние да поддържа домовете си адекватно топли, сочат данните на Евростат относно жилищата в Европа. Все пак данните показват, че това е подобрение с 1,4% в сравнение с 2023 година.

Най-високият дял на хората, които не са в състояние да поддържат домовете си адекватно топли, е наблюдаван в България и Гърция - и в двете по 19%, следвани от Литва - 18%, и Испания - 17,5%.