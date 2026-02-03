Заменят стария дом с ново строителство

Някои хора имат опасения за конструктивната издръжливост на старите сгради

От малки селища отиват в големи градове

Купувачите искат апартаменти с по-голяма площ и удобства

Много хора сменят старото си жилище с апартамент ново строителство, разказаха брокери. Причините за това са много. Купувачите предпочитат новото строителство заради по-добрия външен вид на сградите и екстрите, които предлагат. Около новите жилищни сгради има нови тротоари, а често и зеленина. В повечето случаи към апартаментите са предвидени и места за паркиране. Всичко това повишава цените, но и качеството на имотите.

С покачването на доходите им много хора искат и по-висок стандарт на живот. Това включва пренасяне от старото жилище в апартамент ново строителство. Именно покачването на доходите на хората е основният фактор за активно търсене на жилища. Винаги хората искат да живеят в по-хубав дом и при финансова възможност реализират сделка.

Много хора търсят жилище заради увеличение на членовете на семейството им. В тези случаи те искат апартамент с една или две допълнителни стаи. За да осигурят необходимите пари за покупка на по-голямо жилище някои продават стария си имот. Но други, които имат налични пари или нямат проблем да изплащат кредит, запазват и старото жилище, което да отдават под наем или след години да бъде използвано от децата им.

Има и хора, които сменят старото си жилище с ново строителство заради опасения за конструктивната издръжливост на старите сгради, казват брокери. В новото строителство използват качествени материали и спазват съвременните изисквания за конструкция на сградите.

Търсенето на жилища се подхранва и от преместването на много хора от по-малки населени места към по-големи градове в търсене на по-добре платена работа и по-добри училища за децата. При преместване в по-голям град в началото семействата живеят по-наем. Но след като се ориентират в пазара на имоти и видят кой квартал им харесва, пристъпват към покупка на жилище. Купуването на жилище с кредит е по-изгодно от плащането на наем.

Жилищата ще продължат да поскъпват, категорични са брокери. Сред причините за това е повишаването на цените на ключови строителни материали. Фактор е и непрекъснато повишаващата се цена на труда. Търсенето на кадри в бранша е огромно, което води до високи разходи за труд, а оттам и до нарастване на себестойност на жилищата.