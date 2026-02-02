16% от българите не могат да си позволят адекватно отопление

Делът на българите, които не са могли адекватно да отопляват домовете си през 2025 г., е намалял до 16,1%, което е с 2,9 процентни пункта по-малко от 2024 година, отчита европейската статистическа агенция Евростат.

Според данните на агенцията, хората в България, които не са могли да поддържат домовете си достатъчно топли през миналата година, са намалели като процент от населението до най-ниско ниво от 2005 г. - откакто има налични данни за страната ни. Тогава 69,5 на сто от българите не са могли да отопляват достатъчно домовете си.

През 2007 г., когато България влезе в ЕС, 67,4 на сто от българите не са могли да си позволят адекватно отопление.

Днес, общо 9,2% от населението на ЕС не е в състояние да си позволи достатъчно добро отопление.