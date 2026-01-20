Търсят жилища край големите градове

Високите цени са причина

Някои живеят по половин година край морето и в зимните курорти

Високите цени на жилищата в София пренасочват част от купувачите към близките селища, казват брокери. Значително нараства търсенето на жилища в Перник. Това е сателитният град на София, който предлага по-ниски цени и претърпя много добро развитие през последните години.

С парите за боксониера или гарсониера в София може да бъде купен двустаен апартамент в Перник и дори малко по-голямо жилище в краен квартал. Общините Елин Пелин и Горна Малина също предлагат много добри условия за живот около столицата. Подобни тенденции има и в по-малките селища около Пловдив, Бургас, Варна и Стара Загора.

Интересна тенденция на пазара на имоти, е че много хора напускат София и живеят половин година в тихи и спокойни градчета по морето, а след това половин година са в зимните курорти. Това не са единични случаи, а хора, които избягват стреса в големия град.

Присъединяването на България към еврозоната се очаква да повлияе положително на туризма, което ще се отрази и на пазара на ваканционни имоти в страната. Затова брокерите очакват повече чуждестранни купувачи.