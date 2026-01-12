Американци инвестират  в луксозни имения в Лондон

1 млн. долара стигат за 34 кв. метра

Историческите сгради са много търсени

Нарастват покупките на луксозни имоти в Лондон от американци, пише “Уолстрийт Джърнъл”. В миналото американските купувачи обикновено наемаха жилища за период до пет години преди да придобият собствен имот, но сега предпочитат да купят имот само след една година престой в Лондон, казва Джо Екълс, управляващ директор на базирана в Лондон агенция за недвижими имоти. Тя неотдавна е сключила сделка за къща на цена от 40 млн. долара в “Нотинг хил” за американски клиент и активно търси друг недвижим имот в същия ценови диапазон.

Американците обикновено се насочват към елитни квартали като “Кенсингтън” и “Челси”, които са били показани във филми и телевизионни предавания. Потенциалните купувачи са привлечени от английския език, високото качество на живот, безопасността и удобния достъп до останалата част от Европа, казват брокери.

По данни на консултантска компания за 1 млн. долара купувачите могат да придобият 34 кв. метра от луксозен дом в Лондон. Цените са по-ниски в сравнение с други големи градове в света. Купувачите получават по-малко площ за 1 млн. долара в градове като Женева и Сингапур.

Сред купувачите на луксозни имоти в Лондон има млади американски предприемачи, които са забогатели от технологии и криптовалути. По-голямата част от търсенето от САЩ идва от премествания на семейства, хора, които искат да разширят портфейла си с имоти в чужбина, и такива, които търсят класически имоти за второ жилище.

Историческите сгради в Лондон са много търсени. Американци съставляват най-голямата група купувачи в сграда, в която преди време е било британското Министерство на войната. Преустроеният обект включва хотел и десетки частни апартаменти, които струват до 26 млн. долара.