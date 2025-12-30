20 евро/кв. м. за офис в центъра на столицата

Зависи от незаетите площи

Най-голямо е търсенето на три булеварда

Наемите на предлаганите офиси клас А в централната част на София достигат 20 евро за кв. метър, като тези наеми важат за сгради с малък процент незаети площи, пише в анализ на консултантска компания на пазара на имоти.

Наемите по главните пътни артерии на столицата варират между 14 евро и 18 евро за кв. метър, в зависимост от наличността на свободни площи в конкретната зона. Допълнително наемателите плащат и такса за обслужване.

Най-голямо е търсенето на офиси в централната градска част и по протежението на главните пътни артерии на София - бул. “Цариградско шосе”, бул. “Черни връх” и бул. “България”, посочват консултантите. По-малък е интересът на наемателите към офис площи в предградията по протежението на околовръстния път на София.

Офиси под наем търсят предимно компании от сферата на информационните технологии, финансите и професионалните услуги. Но има търсене на офиси и от фирми от сферите на образованието, здравеопазването, производството, минната индустрия, както и други сектори на икономиката.