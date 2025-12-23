Дават 1300 евро на кв. м за втори дом в Банско

Градът заема водещо място сред инвестиционно атрактивните локации в България

Купуват хора с налични пари

Нараства търсенето на ваканционни имоти в планинските курорти

Нараства търсенето на ваканционни имоти както в планинските курорти в страната, така и на морето, казват брокери. Сред планинските ни курорти най-голям интерес на купувачите е насочен към Банско. Там най-търсени са двустайните апартаменти със средна цена около 1300 евро на кв. метър.

Апартаментите в Банско са много по-достъпни от жилищата в София. Това дава възможност на много хора да придобият втори дом близо до природата, както и да инвестират парите си в недвижима собственост. В Банско има и имоти, подходящи за хора с повече изисквания и възможности. Луксозни апартаменти в нови комплекси с модерни удобства и панорамна гледка продават и за 1800 евро за кв. м.

Банско заема водещо място сред инвестиционно атрактивните локации в България. През настоящата година интересът към покупка на недвижими имоти в града продължава да нараства, движен от стабилен ръст в туризма, сравнително ниски цени на квадратен метър и ясна визия за икономическо развитие. За интереса към покупка на жилища в Банско допринася и възможността за реализиране на добра доходност от отдаване под наем чрез онлайн платформи за краткосрочно настаняване.

Към имотите в зимните курорти Добринище, Боровец и Пампорово също има интерес от страна на купувачите.

Засилен е интересът и към ваканционни имоти край морето. Най-много сделки за покупка на жилища има на юг и на север от Бургас, както и по Северното Черноморие. Купувачите са предимно българи, но има интерес и от страна на чужденци.

Ваканционни имоти купуват предимно хора, които разполагат с налични пари и те диктуват ситуацията на пазара, казват брокери. Хората са на мнение, че е перспективно и смислено да инвестират във ваканционен имот, който да ползват по време на уикендите, както и през почивните дни. Нарастването на цените на хотелите кара все повече хора да предпочетат да купят ваканционен имот. Така след време могат да го продадат на по-висока цена, а междувременно могат да го ползват със семейството си. Не малко собственици отдават под наем на туристи ваканционния си имот.

В Слънчев бряг средните цени на апартаментите са около 1200 евро за кв. метър, като те са едни от най-ниските по нашето море. Подобни са цените и в село Равда. В Поморие средните цени на жилищата са над 1600 евро за квадрат. Една от най-предпочитаните дестинации за покупка на ваканционно жилище край морето е Несебър, където средните цени надминават 1900 евро на квадрат.