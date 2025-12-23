В София купуват големи апартаменти

Във Варна сред най-желаните квартали са “Виница”, “Изгрев”, “Владиславово” и “Кайсиева градина”

Най-често купувачите са на 30-49 години

Нараства интересът към къщи на разстояние до един час път с автомобил

Купувачите на имоти в София търсят предимно големи апартаменти за семейството си. Средната квадратура на продаваните жилища е 115 кв. м, показват данни на компания на пазара на имоти. Двустайните и тристайните жилища в столицата остават най-интересни за купувачите. Те формират около 80% от сделките. Интересът към едностайните и многостайните апартаменти е по-малък.

Раздвижване има на пазара на къщи. Сделките с къщи в София и в района около столицата са близо два пъти повече от миналата година, като расте и квадратурата на желаната къща. Владая, Лозен, Вакарел, Банкя, Пасарел и Горни Окол привличат вниманието на софиянци, които са готови да пътуват до един час с автомобил до столицата, за да имат собствен дом по-близо до природата. Някои използват къщите само през почивните дни, но други купуват къщи около София са основен дом.

Възрастта на повечето купувачи в София е между 30 и 49 години години, показват данни на консултантската компания. Те работят основно в сферата на търговията, финансите, информационните технологии и здравеопазването. Вземат решенията си бързо - над 80% от покупките се правят след до пет огледа.

Близо 30% от купувачите в София използват налични средства. Много голям е делът и на купувачите, които използват ипотечен кредит, покриващ над 80% от стойността на сделката. Останалите купувачи използват по-малко банково кредитиране.

На вторичния пазар на имоти продавачите в София най-често се разделят с жилище, за да реализират печалба като го продадат на по-висока цена от тази, на която са го купили, каквато е била целта им при покупката. Тези продавачи са 22% от всички на пазара. Други продават, за да купят друг имот, като те имат дял от 14%. Необходимостта от средства е мотив за едва 8% от хората да продават.

Във Варна средната квадратура на купуваните имоти е по-малка, отколкото в София - средно 105 кв. м. Двустайните жилища, традиционно купувани предимно с инвестиционна цел, са по-популярни от тристайните. Те представляват 50% от всички сделки, докато жилищата с две спални и всекидневна формират дял от 30%. Въпреки тази тенденция, средната площ на купуваните имоти расте поради активния пазар на къщи и многостайни жилища в морската столица. Районите “Траката” и “Бриз”, както и курортните села около града са основният фокус на купувачите на къщи.

Средната възраст на купувача във Варна е идентична с тази в София. Сферите на месторабота също се припокриват в голяма степен, като работещите в мореплаването са допълнителен клиентски профил в града.

Около 37% от сделките във Варна са с ипотечен кредит, като обичайно той е голям и покрива над половината от стойността на имота. Сред най-желаните квартали се нареждат “Виница”, “Изгрев”, “Владиславово” и “Кайсиева градина”, особено сред търсещите ново строителство.