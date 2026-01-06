Фондове влагат огромни суми в имоти

Доходоносен клас активи

Имат интерес от поскъпване

Инвестиционни фондове, банки, пенсионни фондове и застрахователи инвестират огромни суми в жилищни имоти, пише британският вестник “Гардиън”. Вложенията в жилища на институционални инвеститори по света надминават 1,7 трлн. долара, при 385 млрд. долара през 2008 г. Увеличението на вложенията се дължи на това, че инвеститорите смятат жилищата за особено доходоносен клас активи.

Покупките на жилищни имоти в еврозоната от институционални инвеститори са се утроили през последното десетилетие. Мащабът на институционалната собственост на имоти на някои места е зашеметяващ. В Ирландия почти половината от всички жилища, построени от 2017 г. насам, са купени от инвестиционни фондове. В Швеция делът на апартаментите под наем, чиито собственици са институционални инвеститори, е нараснал до 24%.

В Берлин жилища на стойност 40 млрд. евро са собственост на институционални инвеститори, което е 10% от общия жилищен фонд. В четирите най-големи нидерландски града една четвърт от жилищата, продадени през последните години, са били купени от инвеститори. Дори във Виена голяма част от новите жилища са купени от инвеститори за отдаване под наем.

Инвеститорите искат да печелят от жилищата, което означава само едно - цените им да нарастват. Затова те правят всичко възможно да повишат цените и да намалят разходите, включително чрез използване на ремонта като претекст за повишаване на наемите.

Проблемът е, че институционалните инвеститори не се интересуват от строителството на жилища. Значителното увеличаване на предлагането е в пряк конфликт с техните интереси.