Залагат жилища, за да купят имот в чужбина

Четири държави привличат най-голям интерес

Българи залагат жилището си в страната, за да купят имот в чужбина, разказаха кредитни консултанти. При покупка на имот в България банките отпускат ипотечни кредити, като жилището служи за гаранция, че заемът ще бъде върнат. Но ако човек иска да купи жилище в чужбина, банките най-често също искат залог на имот в страната. Услугата по отпускане на заеми за покупка на имоти зад граница се предлага от няколко от големите банки в страната.

Чрез залагане на жилища в страната българи купуват имоти най-често в четири държави - Гърция, Италия, Испания и Дубай. Отпускането на кредит за имот в чужбина е много индивидуално и зависи от конкретния клиент.

Кредитът се води целеви - за покупката на конкретен имот, а банката отпуска финансиране спрямо оценката на заложеното жилище в България. Финансирането най-често е в размер до 75-85% от оценката на жилището.

Максималният срок на кредита е 30 г., а лихвата е съобразена с пазарните нива в момента и зависи от профила на клиента - дари е взимал и други кредити, които е изплащал в срок, какви месечни доходи минават през сметките му в банката и др.