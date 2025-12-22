Хора с високи доходи  купуват имоти

Очакванията вдигат цените

Търсят предимно двустайни

Най-често купувачите на имоти са хора на възраст между 30 и 40 години, с доходи поне около средния за страната, казват брокери. Но все повече млади хора на възраст под 30 години купуват първия си дом, а хора в по-напреднала възраст с нарастване на доходите се местят в по-просторен дом в по-хубав квартал.

Повечето хора търсят ново строителство, като най-много търсят двустайни жилища от спалня и всекидневна. Хората с високи доходи са по-активни на пазара на имоти, защото имат достатъчно налични пари или имат доходи, които им позволяват изплащането на ипотечен кредит. Хората с по-ниски доходи също искат да живеят в по-хубав дом, но по-рядко могат да си позволят сключването на сделка, например ако продадат получени по наследство ниви или имот в друго населено място.

Търсенето на жилища е изключително голямо, което води до покачване на цените. Броят на сделките расте, въпреки голямото поскъпване на жилищата през последните години. Сред причините за поскъпване на имотите са очакванията, че след влизането ни в еврозоната цените ще бъдат още по-високи. Тези очаквания водят до реално покачване на цените.

Големият ръст на доходите в България също е причина за увеличаването на покупките на имоти.