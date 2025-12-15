Средно дават 1400 евро за кв. м

Градът е сред тези с най-високи цени

Нараства търсенето на къщи в Шумен, показват данни на компания за недвижими имоти. Цените на масивни къщи с дворове в централните части достигат до 1600 евро за кв. м. В периферните квартали цените на къщите най-често са от 1100 евро до 1300 евро за кв. м, като интерес от страна на купувачите има към ремонтирани имоти.

Средната цена на жилищата в Шумен е около 1400 евро за кв. м. Това нарежда Шумен сред градовете с най-високи цени на имотите. Сред причините за поскъпването на жилищата в града са икономическо развитие и покачването на доходите, притокът на хора от близки селища и чужбина, наличие на нови и модерни проекти в процес на строителство и достъпното жилищното кредитиране.

Най-предпочитаните райони от купувачите са Център, Пожарна, Пазара, Руски паметник, Военно училище, където цените най-често са между 1300 евро и 1500 евро за кв. м, като има интерес предимно към тухлени сгради с високи тавани. В районите Добружански, Дивдядово и Гривица интересът на купувачите е насочен към по-просторни жилища, включително къщи.

По-бюджетни квартали на града са Боян Българанов и Тракия с цени между 900 евро и 1200 евро за кв. м за старо строителство. Новото строителство в тези зони е с цени от 1200 евро до 1500 евро за кв. м, като се отличава със съвременни материали и подобрена функционалност.

Купувачите на имоти в Шумен са много разнородни. Жилища купуват млади семейства, като те най-често търсят по-голяма площ, предпочитат къщи или партерни жилища с двор. Има и хора, които идват от Търговище, Разград и околните села, които търсят работа и по-добри условия на живот. Не са малко и българите, които се връщат от чужбина и търсят предимно къщи с двор или селски имоти. Някои купуват имоти като инвестиция, като избират предимно централните части на града или имоти в селата с цел преустройството им в къщи за гости. Има и чуждестранни купувачи - предимно британци, германци и холандци, които най-често търсят имоти с цени между 15 хил. евро и 50 хил. евро в селата около Шумен.