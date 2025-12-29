Дават над 1 млн. евро за къща край София

За период от пет години цените са нараснали със 75 на сто

Лихвите по кредитите са изгодни

Голям дял от сделките са със собствени средства

Голямо е търсенето на къщи в района на София и близките села, казват брокери. Купувачите най-често търсят самостоятелни къщи с малък двор. Но редица купувачи избират къщи в затворени комплекси.

В района на Южната дъга на столичния Околовръстен път и в близките до столицата села типичната самостоятелна къща на пазара на имоти е с разгъната застроена площ от 370 кв. м, четири спални, три бани, двор от 830 кв. м, паркоместа за три автомобила. Цените на такива имоти са в много широки граници, започват от около 550 хил. евро с ДДС и стигат до над 1 млн. евро. Цената за всеки конкретен имот зависи от много фактори като локация, качество на строителството, площ и обзавеждане. Цените на луксозните къщи край столицата са с цени от няколко милиона евро.

Къщите-близнаци край София обикновено са малко по-евтини от самостоятелните. А най-изгодно за купувачите излизат редовите къщи в комплекс. Но и при тези къщи цените са в много широк диапазон, като в някои случаи може да са по-скъпи от самостоятелните къщи.

Броят на сделките с къщи в района на Южната дъга на столичния Околовръстен път и в близките села през последните години е между 1100 и 1300 годишно, като в тези данни са включени и сделки със самостоятелни къщи извън затворени комплекси. Голям дял от сделките са със собствени средства, въпреки добрите условия за ипотечно кредитиране. Къщи в района на София най-често купуват хора с високи доходи. Те имат налични пари за реализация на сделката или имат достатъчно високи доходи, с които да изплащат банков кредит.

През последните пет години къщите в района на Южната дъга на Околовръстния път и в близките села са поскъпнали с над 75 на сто. Разходите за строителство също са се увеличили. Инвеститорите насочват вниманието си към райони с по-евтина земя, за да осигурят конкурентни предимства при растящи цени на материалите и труда. Нивото на достъпност на къщите, изчислено като съотношение между средната работна заплата и цена на кв. м, се подобрява през последните пет години. Интересът към покупката на къщи е много голям. Причината за това е, че къщи купуват хора със заплати доста над средната.

Лихвите по банковите кредити са изгодни, а най-често отпусканото финансиране е до 80% от стойността на имота. Срокът на заемите е до 30 години. С влизането ни в еврозоната ще се освободи голяма част от капиталовите резерви на банките в БНБ, което ще увеличи ликвидността и ще позволи повече и по-евтино кредитиране, посочват консултантите. Това ще подкрепи стабилността на лихвите и ще стимулира разрастването на кредитния пазар.

Има засилено търсене на къщи с екологични решения и внедрени иновативни технологии, а финансирането на такива проекти е с приоритет за банките. Купувачите имат предпочитания към къщи ново строителство, които се отличават с високо качество на материалите и технологиите, енергийна ефективност и модерни разпределения на помещенията. Интересът към парцели по Южната дъга на Околовръстен път остава стабилен, докато недостатъчната инфраструктура в северните квартали ограничава развитието в тези райони. Очакванията на консултантите са за повишена активност в райони около столицата, предлагащи спокойна среда и бърз достъп до градски удобства.