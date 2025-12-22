Цените на жилищата ни изостават от европейските

Подценени са с 20% според БВП

Има предпоставки за поскъпване

Цените на жилищата в София са подценени спрямо стойността на имотите в другите столици от Централна и Източна Европа, показва анализ на международна консултантска компания. Като се вземе предвид брутният вътрешен продукт (БВП) на човек от населението цените на имотите в столицата ни са подценени поне с приблизително 20 на сто.

На фона на очакваното присъединяване на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. цените на жилищата в България продължават да нарастват, като основните фактори за това са високото търсене, ограниченото предлагане и наличието на свободни средства, които хората искат да инвестират. Въпреки поскъпването, пазарът в София остава подценен спрямо други столици в Централна и Източна Европа като Прага, Варшава и Белград. Средната цена на квадратен метър в столицата е около 2300 евро, докато в сравними градове достига до 5000 евро. Това създава предпоставки за догонващ ръст на цените в София. Тази тенденция не е свързана с еврото, тя е по-дългосрочна и е свързана с това, че в големите градове се увеличава населението.

Жилищата в България остават по-достъпни, отколкото в другите държави от Централна и Източна Европа. Затова е нормално хората да купуват, а не да наемат жилище. С доходите си младо семейство в София може да изплати апартамент за около 15 години, докато в Западна Европа срокът за изплащане на жилище надхвърля 20 години.