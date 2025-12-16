Лисабон е най-недостъпен за покупка на апартамент

Инвестират много чужденци

В центъра за 10 години цените са нараснали три пъти

През последното десетилетие Лисабон, столицата на Португалия, претърпя драматична трансформация - от една от най-достъпните столици в Европа до най-недостъпната, пише британският вестник “Гардиън”. За 10 години цените на жилищата в града са нараснали със 176%, а в централните исторически квартали - с над 200%, или над три пъти. Съотношението между цената на жилището и доходите, което е ключов показател за достъпността на имотите, отразява тази промяна със стряскаща яснота - днес Лисабон е начело в класациите в Европа за недостъпност на жилищата.

Тенденцията се пренася и на национално равнище. През 2015 г. Португалия беше на 22-о място сред страните членки на ЕС по финансова недостъпност на жилищата. Днес тя е на първо място. В страна, в която 60% от данъкоплатците получават под 1000 евро на месец, намирането на жилище под наем под тази цена в португалската столица е възможно само ако сте готови да живеете на площ от 20 квадратни метра или по-малко.

В историческия център на Лисабон жилищата за отдаване под наем на туристи достигнаха драматични нива - половината от всички имоти имат разрешително за краткосрочно отдаване под наем, а в най-натоварените с туристи квартали делът им достига до 70%. Измерено спрямо населението на града, броят на имотите за краткосрочен наем представляват гъстота, която е шест пъти по-голяма от тази в Барселона и 3,5 пъти по-голяма от тази в Лондон.

При ниските лихви през последните години заможни хора все повече се обръщаха към жилищата като място за съхранение на спестяванията си. Много чужденци купуват имоти в Лисабон, което води до покачване на цените. А местните жители все повече са принуждавани да се приспособят, като наемат стаи вместо цели апартаменти.