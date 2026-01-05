Цените на имотите ще продължат да растат

В другите държави от ЕС е по-скъпо

Реализират печалби от инвестиции

Цените на имотите в България все още са далеч от средното ниво за страните от ЕС. Затова влизането ни в еврозоната най-вероятно ще бъде причина жилищата да продължават да поскъпват, заявиха брокери. С доближаването до стандарта на живот в икономически по-развитите страни и с нарастването на доходите и цените на имотите в страната ни ще растат. В редица европейски страни голяма част от хората живеят под наем, защото имотите са твърде скъпи за нивото на доходите.

Поскъпването на имотите в България през годините може да е по-плавно, с по 6-10 на сто, а не толкова бързо, както непосредствено преди влизането ни в еврозоната. Причината за това е, че пазарът ще бъде по-балансиран. Някои хора, които са инвестирали парите си в имот, може да решат да реализират печалба и да го продадат. Но наред с това на пазара ще има повече купувачи от чужбина. Големи международни инвеститори биха могли да купят цели сгради, което ще окаже влияние на пазара.

Купувачите на имоти с по-големи финансови възможности имат и големи изисквания по отношение на качеството. За тях е важно качеството на използваните строителни материали, ефективността на топлоизолацията, средата около сградата, фасадата, функционалното разпределение на стаите.